Hoy - 03:30 pm

Luka Modric, Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo, del equipo Real Madrid, criticaron el hecho de que ninguno de los jugadores de Barcelona FC asistió, a la ceremonia de premiación The Best de la FIFA este lunes.

Real Madrid fue el gran ganador de la velada en Zurich. Cristiano fue nombrado mejor jugador del año en lugar de Lionel Messi, y el club tuvo 5 representantes, entre ellos Modric y Ramos, en el FIFA FIFPro World11 2016.

4 jugadores del Barça también fueron nombrados en el Equipo del Año oficial de la FIFA, pero igualmente se decidió que ninguno de los miembros del plantel catalán viajaría a la ceremonia en Zurich.

Criticaron la ausencia del Barcelona

Cuando le preguntaron sobre las ausencias, Modric dijo en el evento que según su opinión personal deberían haber hecho el esfuerzo de asistir. “No quiero entrar en polémicas, pero mi opinión es que los jugadores de Barcelona deberían haber estado aquí”, dijo el jugador internacional de Croacia.

Entre tanto, Ramos dijo que fue “extraño” no compartir el momento con sus compañeros de España Andrés Iniesta y Gerard Piqué, pero dijo que “tendrían sus razones” para no hacer el viaje.

“Es un poco extraño”, dijo Ramos. “Dos de ellos son mis compañeros de España, y mis amigos. Tendrán sus razones”, añadió.

A Cristiano le preguntaron en el programa de radio español El Larguero si había recibido un mensaje de felicitación de Messi, su viejo rival personal, y respondió que él siempre estuvo ahí para felicitar personalmente al argentino las veces que salió elegido.

“¿Estás bromeando? No tengo su número…”, dijo el capitán de Portugal. “Yo lo felicito delante de todos. Él no estuvo aquí hoy. Y es difícil felicitar a alguien cuando no estás. Cuando él ganó otros Balones de Oro yo lo felicité. Pero él no estuvo presente hoy”, apuntó el portugués.

Cristiano dijo que le hubiera gustado que Messi asistiera a la ceremonia, y que él se asegurará de asistir en el futuro si es nominado nuevamente.

“No sólo él, sino todos los jugadores del Barça”, dijo Ronaldo. “Entiendo que tienen un partido importante el miércoles, pero obviamente me habría gustado que estuvieran ahí. Yo siempre hago lo que el club dice que debería hacer. Por ejemplo, asistí a las ceremonias (del Balón de Oro) todos los años. Y si estoy nominado en los próximos años, voy a estar ahí también”, apuntó.

Antoine Griezmann, de Atlético de Madrid, quien terminó tercero en la votación, estuvo presente a pesar de que su equipo tiene un partido el martes a la noche por la Copa del Rey. “Griezmann también podría haber ganado, se lo merecía por la temporada que ha tenido con el Atlético y con Francia”, dijo Ronaldo. “Griezmann estuvo aquí hoy, y eso fue muy bueno”, afirmó.