Hoy - 01:05 pm

La actriz venezolana Norkys Batista publicó el lunes una ilustración del caricaturista Henry Zabella, la cual fue diseñada similar a la imagen del empaque de la Harina P.A.N.

En la ilustración se muestra a la actriz en forma de caricatura con los colores y el atuendo de la marca de harina de maíz precocida, haciendo referencia a la arepa típica venezolana, la Reina Pepeada.

“Una nueva creación, esta vez haciéndole honor a el pan por excelencia de todos los venezolanos y no se me ocurrió ilustrar a otra persona que no fuera la Reina Pepeada”, escribió Zanella en su cuenta en Instagram.