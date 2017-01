Hoy - 11:21 am

Diego Armando Maradona es impredecible cuando se trata de hablar sobre Lionel Messi. En ocasiones lo elogia y defiende, de la misma manera que en otras le suele criticar y ‘pegar’ con todo.

En esta oportunidad, el exfutbolista argentino criticó al delantero del Barcelona por no asistir a la gala de la FIFA que se celebró el lunes en Zurich, Suiza, y en la que Cristiano Ronaldo ganó el premio The Best al mejor futbolista de 2016.

“Estoy decepcionado con Messi, con que no venga, porque acá sí la puede pelear. Desde casa, mirando televisión, no se le puede pelear a nadie”, declaró.

Pese a que estaba decidido que el portugués ganaría y que Messi no decidió no asistir a la gala, Maradona cuestionó a su paisano al tiempo de señalar que le parecía justo que Ronaldo fuera el ganador de tal distinción.

Sobre su ‘reconciliación’ con la FIFA, organismo con el que tuvo múltiples conflictos, Diego bromeó al respecto.