Hoy - 10:30 am

LG venderá su teléfono insignia para este año, conocido como LG G6, el 10 de marzo, de acuerdo con ET News.

El lanzamiento se adelantaría casi un mes a lo normal, pues el año pasado LG puso a la venta el G5 a fines de marzo. Esto será para evitar lo sucedido en 2016, cuando el S7 y el S7 Edge salieron a la venta el 11 de marzo, mientras que el G5 lo hizo hasta el 31 del mismo mes.

ET News dice que el lanzamiento pronosticado para el 10 de marzo será, al menos, efectivo para Corea del Sur, la tierra natal de ambas compañías archirrivales. Posteriormente, el G6 llegaría a otros países, aunque ET News no menciona una posible fecha.

Samsung, según los rumores, lanzará el Galaxy S8 –nombre informal del teléfono– en abril de este año, saltándose el MWC y lanzándolo a su tiempo y sin apresurar, para evitar que se repita lo vivido con el Galaxy Note 7.

LG quiere revertir lo sucedido con su G5, tanto en la fecha de comercialización como en la atención de los usuarios. El G5 fue uno de los primeros teléfonos en usar el término modular para diferenciarse de su competencia, pero la puesta en práctica era confusa y no fue tan bien recibida como la modularidad de los Moto Z de Lenovo.

Se espera que el G6 sea anunciado a fines de febrero en el marco del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona. El teléfono se espera llegue con un escáner de iris como un nuevo método de desbloqueo, pantalla QHD+ de 5.7 pulgadas y un aspecto de 18:9, además de un nuevo método de pagos móviles para y competir con Samsung Pay, Android Pay y Apple Pay.

En cuanto al chasis del G6, no esperes grandes cambios con respecto al G5. La cámara doble, así como las esquinas, seguirán siendo curvas.

A pesar de que todo esto suena oficial e inminente, LG no ha confirmado nada al respecto… más allá de la nula modularidad del G6.