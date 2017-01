Hoy - 09:23 am

James Rodríguez, centrocampista internacional colombiano del Real Madrid que había comenzado el 2017 de forma brillante y con más protagonismo, ve de nuevo frenada su progresión por un percance muscular, un problema en el sóleo que le impedirá jugar en Sevilla la Copa del Rey.



El colombiano se ausentó del último entrenamiento del Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas y no podrá estar en el Sánchez Pizjuán para el partido de vuelta de octavos de final de Copa del Rey en el que de nuevo iba a ser titular.



Zinedine Zidane confirmó la mala noticia de un nuevo frenazo a James en un momento dulce del centrocampista colombiano. "Ha sentido algo en el sóleo y como siempre no queremos arriesgar", manifestó en rueda de prensa.



"Creo que es poca cosa pero cuando hay algo hay que ser prudentes porque tenemos muchos partidos. Vamos a ver cómo va a evolucionar, pero no voy a arriesgar nada con él", añadió.