Hoy - 07:40 pm

El concejal opositor Luis Martínez, informó que una vez reiniciadas las actividades en la Cámara Municipal de Maturín, propiciará el debate del proyecto de ordenanza para la regulación del comercio informal en el municipio. Explicó que como presidente de la Comisión de abastecimiento, presentó el proyecto de ley durante 2016, por cuanto es urgente la aprobación de un instrumento legal a través del cual se regule la actividad comercial de los trabajadores no dependientes.

Recordó que la próxima semana se designarán los encargados de cada comisión parlamentaria para el año 2017, no obstante -en caso de no ser ratificado en el cargo que desempeñó hasta el cinco de enero pasado- se compromete a promover la discusión de la dicha ordenanza que garantizar el orden en el municipio Maturín. Adelantó que el proyecto consta de 17 artículos donde se establece como ilegal la permanencia de vendedores en lugares como plazas, avenidas y otros espacios públicos.

Asimismo, aclaró que la ordenanza no es un arma contra el trabajador informal, ya que por otra parte, establece el respeto a los derechos de estos trabajadores que no cuentan con un empleo fijo y que en su mayoría, han incursionado en el comercio no formal debido a la situación país y a la necesidad de contar con un sustento para sus familias. “No se trata de satanizar a los mal llamados buhoneros, sino de comprender que desde el Ejecutivo Municipal se les debe garantizar espacios dignos para el trabajo”, sentenció.