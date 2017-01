Hoy - 06:10 pm

La chica dorada podría estar de nuevo soltera. Según la revista mexicana TV Notas, la cantante no pudo perdonarle a su pareja sus continuas infidelidades y lo echó de casa hace dos meses. Al parecer, Gerardo Bazúa (31) ha regresado al domicilio de sus padres, en Culiacán, mientras que Paulina Rubio (45) se ha marchado con sus hijos a una "isla perdida", como ella misma afirma en Instagram.

La publicación asegura, además, que la ruptura ha sido muy traumática, tanto que Bazúa desconocería en este momento el lugar en el que se encuentra su hijo, Eros, nacido el pasado mes de abril. Una fuente afirma a TV Notas que él está dispuesto a demandarla: "Gerardo ya está siendo asesorado para demandarla, ya que no le ha permitido ver a su hijo desde hace un par de meses. Paulina no le permite el acceso a su propiedad de Miami, Florida, que es en donde ella vive con el pequeño, aunque según Gerardo, su hijo no se encuentra ahí, se lo ha llevado a otro lugar para que no lo pueda ver", afirma.

Las cosas no pintan nada bien para ellos: "Él no está dispuesto a aceptar lo que Pau planteó en un primer acuerdo y no lo va a firmar. No quiere ser un títere como Colate". De hecho, en la demanda que está siendo redactada por los abogados de Bazúa, éste no sólo establecería un acuerdo para la custodia del niño, sino que también reclamaría una pensión alimenticia a Paulina, alegando que tuvo que rechazar muchos trabajos en los tres años que duró su relación por los celos de la diva.

Paulina y Gerardo se conocieron durante la emisión del programa La Voz México, donde la chica dorada era coach y él su alumno. El pasado mes de abril llegó al mundo su primer hijo, Eros, y unos meses después, los primeros rumores de crisis que apuntaban a diversas infidelidades por parte de él. En octubre, la madre de ella, Susana Dosamantes, negó la ruptura: "No hubo rompimiento, eso son cosas que inventan".

El artista, por su parte, ha ido dejando algunos mensajes en sus redes sociales en las últimas semanas y ahora, de confirmarse esta noticia, cobrarían todo el sentido. Además, ha compartido varias fotografías con Eros acompañadas de un revelador hastag: #missingyou (echándote de menos).