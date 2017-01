Hoy - 05:10 pm

Barack Obama llegará este martes a Chicago para pronunciar el discurso final de su Presidencia a bordo del Air Force One, en el que será su último viaje como inquilino de la Casa Blanca en el avión presidencial.



Aunque a Obama todavía le quedan 10 días en el cargo, su viaje a Chicago será su último desplazamiento fuera de Washington hasta que entregue el bastón de mando al presidente electo, Donald Trump, el 20 de enero.



No obstante, los mandatarios salientes suelen hacer un último vuelo en el avión presidencial cuando ya han dejado formalmente el cargo y, en esos casos, aunque el aparato es el mismo, no se le llama Air Force One, ya que esa denominación se usa únicamente cuando a bordo va el presidente en ejercicio.



Obama piensa continuar con esa tradición y escaparse de Washington junto a su familia "poco después" de los actos de investidura presidencial de Trump, según el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, quien no dio detalles de cuál será su destino.