Hoy - 11:03 am

Al menos dos personas han muerto y otras 23 han resultado heridas al derrumbarse hoy un cobertizo en una mezquita en Estambul, aparentemente por la acumulación de nieve.



El desastre tuvo lugar poco después del mediodía, durante una ceremonia funeraria en una mezquita de Ataköy, un barrio en la zona europea de la ciudad, informa la cadena NTV.



Los equipos de rescate acudieron al lugar y trasladaron a una veintena de heridos a los hospitales, aunque dos personas fallecieron, informó a la prensa el alcalde del distrito, Bülent Kerimoglu.



De los 23 heridos, dos se hallan en estado grave, añade la citada cadena.



El accidente se produjo debido a la acumulación de nieve sobre un enorme cobertizo, formado por una estructura metálica que cubría parte del espacio ante la mezquita y que no aguantó el peso.



Varios testigos del suceso han indicado a la prensa turca que el desastre era previsible, al acumularse "más de un metro" de nieve sobre el cobertizo, y acusaron a los responsables de la mezquita de no haber eliminado esta carga a tiempo.



Las autoridades religiosas de Estambul, por su parte, señalaron que horas antes habían avisado del peligro de derrumbe, pidiendo a los fieles que no se no colocaran bajo la estructura, pero al parecer esta orden se revocó durante la ceremonia funeraria al mediodía.



Las fuertes nevadas, que se iniciaron el viernes y todavía continúan, son las más intensas que ha vivido Estambul desde hace siete años.



La altura de la nieve varía entre los 25 centímetros en los barrios céntricos y un metro en algunas zonas del extrarradio.