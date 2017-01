Hoy - 11:21 am

El musical "La La Land" se alzó como gran favorito de los premios Bafta británicos con un total de once nominaciones, entre ellas a los galardones de mejor película y mejor director.

La cinta estadounidense, gran triunfadora en la última edición de los Globos de Oro, competirá en la categoría de mejor filme con "I, Daniel Blake", del británico Ken Loach, "Arrival", "Manchester By The Sea" y "Moonlight", según anunció la organización.

En el apartado de mejor director, aspiran al Bafta Damien Chazelle, por "La La Land"; Loach, con "I, Daniel Blake"; Denis Villeneuve, por "Arrival"; Kenneth Lonergan, con "Manchester By The Sea" y Tom Ford, por la producción "Nocturnal Animals".

Los aspirantes al galardón de mejor actor son Ryan Gosling, por "La La Land"; Casey Affleck, por "Manchester By The Sea", Jake Gyllenhaal, por "Nocturnal Animals"; Andrew Garfield, por "Hacksaw Ridge"; y Viggo Mortensen, por su papel en "Captain Fantastic".

Las candidatas a mejor actriz en la 70ª edición de los Bafta son Emma Stone, por "La La Land"; Amy Adams, por "Arrival"; Emily Blunt, por su interpretación en "The Girl on The Train"; la protagonista de "Jackie", Natalie Portman, y Meryl Streep, por "Florence Foster Jenkins".

Optan a mejor película británica "I, Daniel Blake"; "Fantastic Beasts and Where to Find Them", dirigida por David Yates con guión de la escritora JK Rowling, "Notes on Blindness", de James Spinney y Peter Middleton; "American Honey", de Andrea Arnold; "Denial", dirigida por Mick Jackson; y "Under The Shadow", de Babak Anvari.