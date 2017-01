El primer vicepresidente de Consejo Nacional del Comercio y los Servicios –Consecomercio-, Alfonso Riera, señaló este martes que en una década han cerrado 500 mil empresas en el país.

"Teníamos 800 mil empresas en el año 98 y se estima que hoy día no llegan a 230 mil. Dos millones de venezolanos emigrados y un millón de empleos perdidos en los últimos años, eso quiere decir que esto no está bien, si tu no atacas los elementos de fondo podrás ajustar mil veces el salario y no llegaras a la solución”, expresó Riera.