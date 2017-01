Hoy - 11:10 am

En el mundo contemporáneo, con una conexión de Internet de alta velocidad se pueden encontrar deliciosas recetas de pasteles o familiarizarse con la teoría de la dualidad onda-partícula en cuestión de segundos.

Sin embargo, a menudo tenemos que tamizar la información y tardamos mucho tiempo en encontrar lo que realmente necesitamos. En este artículo hemos recopilado ocho técnicas de búsqueda eficaces que le ayudarán a encontrar la información más precisa con solo un par de clicks.

El poder del asterisco

Cuando la traicionera memoria nos falla y no recordamos palabras o números de alguna frase, el símbolo del asterisco (*) puede ayudarnos. Solo hay que poner el símbolo en el lugar del fragmento olvidado para obtener los resultados deseados.

Muchas palabras olvidadas

Si se le ha escapado de la cabeza no solo una palabra, sino un fragmento entero de una frase, trate de poner la primera y la última parte y escriba entre ellas "AROUND (número aproximado de palabras que faltan)". Por ejemplo, así: En un lugar de la Mancha AROUND (10) galgo corredor.

Uno u otro

A veces no estamos seguros de recordar o haber escuchado correctamente una información. ¡No se preocupe! Escriba distintas opciones unidas mediante la barra vertical | o la palabra inglesa or, y elija el resultado que esté buscando.

Búsquedas por período de tiempo

A veces necesitamos conocer hechos ocurridos en un determinado período de tiempo. Para ello, hay que agregar a la frase principal y añadir el período de tiempo que nos interese, uniendo la fechas de inicio y fin con puntos suspensivos. Por ejemplo, queremos saber qué descubrimientos científicos hubo entre 1900...2000.

Buscar en un sitio

Si se ha olvidado del titular de un artículo interesante que leyó en un sitio web y quiere volver a leerlo, introduzca primero la dirección del sitio y luego la palabra clave o frase que busque.

Sitios web relacionados

Si se quedó entusiasmado con un sitio y quiere encontrar otros de estilo o temática similar, introduzca "related:" antes de la dirección del sitio.

Términos innecesarios

Para eliminar algún término de búsqueda innecesario es suficiente poner delante de la palabra que no nos interese el signo menos (-). Por ejemplo, si uno quiere encontrar sitios web sobre libros pero no le interesa comprarlos, trate de eliminar el término innecesario.

Búsqueda por título o por enlace

Para que el motor de búsqueda encuentre palabras clave en el título, es necesario introducir "intitle:" antes de la solicitud y sin espacio. Para buscar una palabra en el enlace hay que emplear "inurl:".