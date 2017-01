Hoy - 11:10 pm

Los exfutbolistas Diego Armando Maradona y Carles Puyol apoyaron hoy de forma entusiasta la propuesta de ampliar el número de selecciones que participen en el Mundial de Fútbol a partir de 2026 de 32 a 48 equipos.



"Me parece fantástico" contestó sin titubear Maradona al ser cuestionado sobre lo que opinaba de dicha propuesta, que será debatida este 10 de enero por el Consejo de la FIFA, en la reunión ordinaria de la institución.



Maradona justificó a la prensa su apoyo a la ampliación del número de selecciones.



"Me parece fantástico porque se les da muchas más oportunidades a equipos y a países que nunca llegaron a una instancia tan linda, y se les dará la ilusión a muchos países que antes no llegaban", explicó el delantero.



Preguntado sobre si no se corre el riesgo de que la calidad del Mundial baje contestó "La calidad la ponemos nosotros desde fuera. Cuantos más equipos haya mejor, así la gente va a volver a las canchas".



Una opinión que compartió Puyol quien también definió la propuesta de "fantástica".



"Un mundial es la fiesta del fútbol y cuantas más selecciones puedan participar mejor, cuantos más aficionados lo puedan disfrutar es mejor", señaló Puyol, que también jugó en el partido amistoso.



La segunda reunión del Consejo, órgano que sustituyó al Comité Ejecutivo, estudiará este martes las cuatro propuestas que ha recibido sobre el formato para la Copa del Mundo de 2026, que pasan por seguir con el modelo actual de 32 equipos hasta su ampliación a 40 o 48, bien con todos hasta la fase final o con una fase previa.



El aumento del número de selecciones es algo que en opinión del suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA desde el 26 de febrero del año pasado, es algo que "todo el mundo quiere" y que no "restará calidad" a la competición.



Las cuatro propuestas que el Consejo analizará mañana en Zúrich llegaron después de un proceso de consultas abierto por la FIFA con todos los actores implicados.

Una de ellas defiende el mantenimiento del formato actual, con 32 selecciones, y otra la ampliación a 40, con 8 grupos de 5 equipos o 10 grupos de 4.



Los otros dos planteamientos abogan por aumentar hasta 48 los participantes. Uno contempla que 16 selecciones participen en una eliminatoria previa y que solo 32 lleguen a la fase final.



El otro plantea que las 48 selecciones disputen la fase final y que para ello se distribuyan en 16 grupos de 3 equipos, de forma que todos se garantizan la disputa de dos partidos como mínimo.