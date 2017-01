Hoy - 10:50 pm

¿Cuántas veces has abierto la puerta del congelador para sacar algo y no has podido cerrarla?

La cierto es que esta tarea hogareña puede ser todo un desafío, o al menos un juego donde la geometría es la regla. Sin embargo, el resultado de este desorden no solo es la pérdida de tiempo, también puedes “olvidar” lo que tienes almacenado, ocasionando que se estropee.

Para evitarte estas molestias, hoy te traemos 5 sencillos consejos que te ayudarán a organizar el congelador y, por ende, a extender su vida útil:

Cero cajas

Muchos de los alimentos que compramos en los supermercados vienen en cajas, pero el volumen de ésta resta mucho espacio, así tengas un congelador individual y no integrado a la nevera. Para solucionar esto, ¡descártalas! Cambia todo a bolsas herméticas o contenedores.

Todo en porciones

Nada te resultará más cómodo que abrir las puertas y sacar solo las porciones de pollo, carne, caldos o pan que tú y tu familia van a consumir. De lo contrario, tendrás que descongelar los paquetes completos y volver a guardarlos.

Pilas planas

Aunque suene como un juego de palabras, éste es otro truco para tener el congelador perfectamente organizado. Trata, en lo posible, de apilar todos los productos siguiendo una escala y en un mismo sentido.

Estantes y puertas

Si eres de las que almacena todo en el freezer, puedes optar por remover las bandejas de uno de los niveles para sumar espacio. Te recomendamos también no colocar los helados, mantequilla o líquidos en la puerta, ya que pueden derretirse con suma facilidad.

Colores y etiqueta

Ten un marcador a mano, y a medida que vayas re-organizando el congelador, escribe o pega una etiqueta en cada bolsa, envase o paquete. Así podrás encontrar todo visualmente.

Tip Eme: Recuerda limpiarlo regularmente para eliminar cualquier resto de mal olor.