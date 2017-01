Hoy - 06:50 pm

Russell Westbrook venía de caer ante James Harden de los Rockets de Houston en un duelo de dos firmes candidatos a ganar el premio MVP de la presente zafra. El piloto del Thunder de Oklahoma City no se enfrió por eso, ni tampoco por el día de descanso que tuvo, y el sábado por la noche guió a su equipo a una victoria 121 por 106 sobre los Nuggets de Denver con 32 puntos, 17 rebotes y 11 asistencias en 35 minutos de acción.



“Solo trato de estar equilibrado y de concentrarme en encestar”, dijo Westbrook tras finalizar el choque donde se apuntó su triple-doble número 17 del año y el número diez donde anota 30 o más puntos para igualar a Michael Jordan, quien fue el último en lograrlo en la campaña 88-89 con los Bulls de Chicago.



Westbrook no tenía el triple-doble asegurado ante Denver cuando restaban 8:35 por jugar del último cuarto y el Thunder ganaba 97-89. Lo logró un minuto después de ingresar y anotó un par de triples para elevar a +18 la ventaja de su equipo sobre Denver.



“Russell Westbrook comenzó a encestar triples de unos diez metros y no hay mucho que uno pueda hacer contra eso”, reconoció el coach de Denver, Michael Malone.



Frente a Houston Westbrook embocó ocho cestas de tres para imponer un nuevo registro en su carrera y, ante Denver, fueron siete los disparos de tres que encestó.



Tomando en cuenta el último encuentro de la zafra pasada ante Denver y los dos de este año, Westbrook suma tres triple-doble consecutivos ante el quinteto rocalloso. El único en hacerlo antes que él fue el ya retirado Magic Johnson.



El jugador de 28 años disfruta de una temporada donde promedia triple-doble con 31.4 puntos (líder de la NBA), 10.6 rebotes y 10.3 asistencias en 38 partidos jugados y de terminar la ronda regular con esos números sería el primero que logra en la historia de la liga.



Ahora va por el triple-doble 18 de este calendario hoy ante los Bulls de Chicago.