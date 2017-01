Hoy - 03:18 pm

Un adolescente de 17 años de edad, identificado como Carlos Julio Acuña, fue asesinado en la terminal de pasajeros La Dolorita, el jueves en la tarde, por un grupo de hombres armados.

Sus parientes relataron, en la morgue de Bello Monte, que la víctima estaba sentada con un grupo de amigos jugando cartas, cuando los hombres llegaron y uno de ellos le dijo: “Epa, chamo, tú fuiste quien le quitó el celular a mi primo”. El joven le contestó que estaba confundido, que no sabía de qué le estaba hablando. Uno de los delincuentes sacó una pistola y le disparó en un costado y en las piernas.

El muchacho fue trasladado al hospital Domingo Luciani de El Llanito, donde falleció durante la intervención quirúrgica.

Los parientes se quejaron de que en la emergencia del Luciani no cuentan con insumos para asistir a los tiroteados. “Los tienen en el piso porque no hay camillas. Mi hermano, por ejemplo, estuvo casi media hora en el suelo hasta que consiguieron una camilla para trasladarlo al quirófano. No tienen soluciones fisiológicas. Estamos en un país donde los servicios asistenciales no están garantizados”, expresó Nedy Rivas, hermana del menor asesinado.

En otro hecho ocurrido en la parte baja del sector La Ceiba, en Caricuao, ultimaron a otro adolescente de 17 años de edad, de nombre Alejandro Figuera. Sus parientes relataron que estaba sentado frente a su casa con un grupo de amigos, cuando fue interceptado por unos hombres armados que le dispararon y se dieron a la fuga. Los familiares escucharon los tiros y, una vez que salieron para ver lo que ocurría, localizaron malherido a Figuera, quien fue trasladado al hospital Miguel Pérez Carreño, donde falleció.

“La zona se ha convertido en un espacio inhabitable dominado por las bandas delictivas, y no hay suficientes funcionarios para hacerles la guerra. Hay poca rotación de policías y además no se atreven a subir a los cerros, pues ellos están en desventaja respecto a los malandros con relación al parque de armas”, dijo un familiar de la víctima.

Cuatro muertos en Sucre. Entre los cadáveres trasladados a la medicatura forense destaca el de Willy Antonio Faneite Flores. En diciembre viajó desde Valencia a Caracas para pasar las fiestas de Navidad y Fin de Año en la vivienda de sus familiares en Petare.

El 18 de diciembre salió con su novia por la redoma de Petare y fue interceptado por un grupo de ladrones. Le exigieron la entrega de su celular, pero él se negó a darlo, y lo tirotearon. Lo llevaron al hospital Domingo Luciani y falleció el viernes.

“Después de la intervención tuvo complicaciones y no las superó. Era comerciante informal en el centro de la ciudad de Valencia”, explicó un familiar de Faneite que prefirió mantener su nombre en reserva.

A Kleiver Giovanny Molina, de 27 años de edad, lo mataron cuando salía de su residencia en el barrio La Bombilla de Petare. De acuerdo con el relato de sus allegados, tres hombres que integran la banda del Wayúu lo sorprendieron y le dieron siete tiros. La víctima trabajaba como bombero en una estación de servicio del municipio Sucre.

Los involucrados en el homicidio mataron hace 20 días a un niño en un tiroteo registrado en esa comunidad. Esta organización, integrada por más de 30 hombres, se dedica al robo y hurto de vehículo, así como a la extorsión y el secuestro en esa jurisdicción.

Entretanto, en una zona boscosa de la carretera vieja Petare-Santa Lucía, a la altura de los galpones del CNE, un grupo de vecinos localizó el cadáver de un hombre que tenía varias heridas de bala y no portaba documentos de identidad. Calculan su edad entre los 30 y los 35 años, era de piel morena y una estatura aproximada de 1,75 metros, llevaba el cabello corto.

En el municipio Sucre también perdió la vida Adrián Arturo Oropeza, en la zona 1 de Palo Verde. Él había discutido frente a su residencia con un grupo de hombres. Sus parientes desconocen el motivo de la pelea. Uno de los que participó en la disputa sacó un arma y le disparó en el pecho. Murió dos horas después en el hospital Domingo Luciani.

Juan Vargas, de 58 años de edad, fue otro de los asesinados cuyo cadáver fue ingresado a la morgue de Bello Monte este fin de semana. Era fotógrafo del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos, adscrito a la Cancillería. Fue tiroteado.

Cifras destacadas

42 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bello Monte entre el viernes en la tarde y el domingo en la mañana.

11 adolescentes han sido asesinados en los ocho primeros días del año 2017.