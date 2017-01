Hoy - 01:29 pm

El presidente Barack Obama condenó la tortura de un hombre discapacitado que fue trasmitida por las redes sociales como un crimen de odio "despreciable".

El joven hombre se ve agazapado en un rincón con las manos y el cuello atados con ligas anaranjadas y su boca tapada con una gruesa cinta adhesiva.

Dos hombres le cortan las mangas de la camisa con cuchillos y toman turnos golpeándolo, cacheteándolo y pisándole la cabeza. También le cortan el pelo y parte del cuero cabelludo hasta que sangra.

Durante el abuso, los hombres le gritan, se ríen, hacen bromas, fuman y escuchan música, mientras la víctima permanece sentada en el suelo, inmóvil.

Toda esta tortura, un video de 30 minutos, es trasmitida "en vivo" por Facebook, en lo que la policía de Chicago, Estados Unidos, catalogó de un hecho "repugnante"

La víctima del asalto tiene "necesidades especiales", según las autoridades y cuatro personas, dos hombres y dos mujeres han sido arrestadas.

Este jueves, fiscales en Chicago presentaron cargos contra los cuatro sospechosos de crimen de odio, agresiones agravadas y ataque agravado con un arma mortal.

Fueron identificados como Jordan Hill, Tesfaye Cooper, Brittany Covington, los tres de 18 años, y Tanishia Covington, de 25.

Tras la detención de los acusados, el presidente Obama dijo que aunque no cree que las relaciones interraciales en EE.UU. han empeorado, en la era digital el público está ahora más expuesto a los crímenes de odio.

Añadió que el video resumía los problemas que han existido durante algún tiempo.

Los cuatro sospechosos tendrán una audiencia inicial el viernes en una corte de Chicago.

Contra los blancos y Trump

Durante el video, se puede escuchar a los atacantes gritar vituperios contra la gente blanca y contra el presidente electo Donald Trump.

"Le hace a uno pensar que podría llevar a unos individuos a tratar a alguien así", expresó el superintendente de la Policía de Chicago, Eddie Johnson, en una rueda de prensa trasmitida por Twitter.

"He sido un policía durante 28 años y he visto cosas que uno no debería ver en la vida pero todavía me sorprende que siga viendo lo que no debiera".

La policía dice que la víctima, de raza blanca, y cuyo nombre no ha sido divulgado, era conocido de uno de los atacantes y que pudo haber estado secuestrado hasta 48 horas antes del asalto.

El superintendente de la Policía de Chicago, Eddie Johnson, describió los hechos como "repugnantes".

Se informa que el joven ya fue dado de alta del hospital, después de quedar traumatizado por el ataque.

En la rueda de prensa, altos oficiales elogiaron la pronta respuesta de los uniformados para rescatar a la víctima.