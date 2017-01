Hoy - 12:16 pm

Maluma continúa generando polémica con su más reciente sencillo “Cuatro Babys”, el cual ha provocado que lo tachen de “machista” y “misógino”, postura que también tomó la cantante estadounidense Selena Gomez.

Selena consideró que un artista del nivel de Maluma no debería recurrir a temas musicales como “Cuatro Babys” que denigra a las mujeres.

“No puedo creer que un artista en plenitud de su éxito, se le ocurriera una canción en contra de las mujeres, quienes son sus principales seguidoras. Le hizo muchísimo daño a quienes realmente hacen música, y con el talento que él tiene no debe de sentir la necesidad de recurrir a estos métodos tan bajos”, señaló la ex de Justin Bieber durante una entrevista con The Huffington Post, según el magazine Vanitatis.

Aún el colombiano no ha respondido a los comentarios realizados por Selena.