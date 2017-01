Hoy - 01:55 pm

Comienza un nuevo año y, seguramente, prometeremos mil cosas con las mejores intenciones. Decidimos aterrizar las ideas, y realizar una lista de propósitos. Por eso, aquí te presentamos algunas ideas de lo que puedes agendar y aplicar en este 2017.

Comprometerte con el medioambiente

Algunas ideas: separar la basura de la casa en latas, cartones, plásticos y orgánica, y llevándola a los puntos de reciclaje correspondientes. Cambiar todas las ampolletas por LED. Llevar la ropa y muebles en desuso a las organizaciones que las reciclan para nuevos usos. Dejar de utilizar bolsas plásticas para la feria y preferir las reutilizables.



Alimentarnos sanamente

En estos primeros meses es mucho más fácil empezar con una alimentación más sana basada en vegetales, porque la variedad es mayor. Así, cuando ya estés acostumbrada, podrás seguir los meses de invierno sin problemas. Debemos tomar conciencia de qué significa alimentarnos sanamente. No se trata de dejar de comer todo el día para engullirnos un plato de lechuga en la noche, porque estaremos poniendo en riesgo nuestra salud. Ni tampoco sacar todo.



Dejar el sedentarismo

Sí, puede que por enésima vez te inscribas en el gimnasio, ¿Y cómo sabes si ahora sí te gusta alguna rutina? Si tienes claro que la trotadora y máquinas no son lo tuyo, puedes probar las decenas de disciplinas nuevas que existen. Nos proponemos caminar más, estacionar el auto más lejos o bajarnos antes de la micro, no usar ascensor si vamos al piso 2 o 3, usar las máquinas de las plazas, desempolvar la bici y por lo menos aprovechar las ciclovías del finde o, por qué no, ya que lo retro está de moda, ¿qué tal ponerte tus patines de 4 ruedas (o en línea, si prefieres) y retomas el patinaje?



Organizar mejor el tiempo

Esa agenda que te llegó de regalo y que dejaste por ahí, puede ser muy útil para intentar quitarnos la mochila del estrés y la sensación de que necesitamos un clon para hacer todo lo que debemos/queremos/nos comprometimos a hacer. En este ejercicio de organizarnos mejor también debemos incluir algo súper importante por nuestra paz mental: aprender a decir que no. Así podrás dejar más espacio para ti, tus seres queridos, tu pareja, tus hijos, tus hobbies.



Buscar un hobbie