Cuántas veces en la vida no has hecho el mismo propósito o meta de vida en la noche vieja. Si eres de los que cada año haces y repites la misma lista, que parece copiada al carbón año tras año; y eso no pasa por falta de fuerza de voluntad, sino que a veces nos proponemos cosas muy difíciles de lograr.

Por ello, te recomiendo siempre ponerte metas pequeñas, esas son las únicas que se logran, es decir, en vez de ponerte un propósito a un año para bajar 10 kilos, es mejor plantearte un kilo en quince días, y revisar esa meta de forma continua.

Y para saber que tanto estas comprometido o comprometida con tus propósitos de Año Nuevo hoy te presentamos este test para saber si cumplirás tus propósitos de Año Nuevo; de esta manera podrás replantearte estos objetivos o buscar la forma más satisfactoria para lograrlo.

1) ¿Hiciste los mismos propósitos de Año Nuevo que años anteriores?

Sí

No



2) ¿Haces muchos propósitos todos los años?

Si

No



3) En lo que va del año, ¿has cumplido alguno de tus propósitos?

Sí

No

4) ¿Has dejado de lado alguno de tus propósitos pensando que lo harás al día siguiente o después?

Sí

No



5) ¿Has hecho algún plan real para conseguir tus propósitos?

Sí

No

6) ¿Estas totalmente convencido de hacer las cosas que pusiste en tu lista o solo es algo que te gustaría tener o hacer a mediano plazo?

Estoy convencido



Es algo que me gustaría



7) ¿Eres una persona que suele postergar las cosas

Sí

No

Mayoría de Sí: Vas por buen camino con tus objetivos. No esperes a sentirte inspirado. Lo mejor que puedes hacer es empezar el primero de enero y comenzar a rastrear tu progreso. Notarás los avances que de a poco vas haciendo.

Mayoría de No: Temer al cambio suele impedir que logres una meta. Lograr una meta suena bien al principio, pero luego surge el temor al cambio. Para evitar que esto te suceda, date cuenta que tus excusas son una manera de disfrazar tu temor al cambio.