El presidente electo estadounidense Donald Trump arremetió el lunes contra la actriz Meryl Streep, acusándola de ser una "lacaya" de Hillary Clinton, luego de que ella lo criticara en la ceremonia de los Globos de Oro.

Streep, una prominente simpatizante de Clinton, fustigó a Trump por su belicosa retórica al recibir un premio a su carrera en la pomposa ceremonia efectuada en Los Angeles el domingo.

"Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globos de Oro", escribió Trump en Twitter.