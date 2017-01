El tenista español Rafael Nadal afirmó este lunes que si pensara que no puede seguir luchando con los mejores, pese a que las lesiones han mermado su carrera estos últimos años, se quedaría en casa pescando.

El jugador de 30 años ha ganado catorce títulos de Grand Slam, pero el último fue Roland Garros en 2014 y su temporada de 2016 se vio arruinada por una lesión en la muñeca.

Pese a que algunos piensan que su mejor período ha pasado, Nadal insistió en que se tiene fe a una semana del inicio del Abierto de Australia.

"Si creyera que no puedo tener posibilidades en los próximos once meses, me quedaría en casa pescando", dijo el español este lunes en Sídney.