Hoy - 11:20 pm

El director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, estimó este sábado aquí que la indigencia en este país se elevó en el trimestre octubre-diciembre de 2016.

El fenómeno de la marginalidad que experimenta Argentina, explicó el especialista a la emisora Radio Mitre, no es nuevo ya que es una pobreza estructural que tiene como clave la ausencia de mecanismos de empleo.

En declaraciones a esa emisora, de la que se hicieron eco otros medios de prensa, Salvia resaltó que en la última parte del recién finalizado año se juntó el aumento de la desigualdad con el aumento de la pobreza extrema.

Los motivos, la reducción de las oportunidades de trabajo, actividades de empleos eventuales y el impacto de la inflación.

Salvia explicó que en la sociedad argentina están los descartados, los excluidos, los sobrantes que no encajan en el modelo capitalista que ha desarrollado la economía argentina.

Asimismo señaló que estas personas no encuentra empleo no solo porque no tenga las calificaciones, sino porque no hay demanda suficiente para ellos y estimó que salir de este estado de pobreza estructural llevará al menos una o dos generaciones.

En otro momento de su diálogo, remarcó que los programas sociales acompañaron pero no fueron suficientes para compensar el aumento inflacionario y la pérdida del poder adquisitivo que tuvo el 10 por ciento de la población con más nivel de pobreza.