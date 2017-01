Hoy - 10:32 am

El cadáver descompuesto de Yara Emiliana Orasma Solórzano, de 10 años de edad, fue localizado el viernes en la tarde dentro de una bolsa, en un basurero de la zona V del sector José Félix Ribas de Petare. La pequeña, que estaba atada de pies y manos, fue estrangulada. Había sido reportada como desaparecida desde el 31 de diciembre.

Alexander Castro, padrastro de la pequeña, relató que ella salió de su residencia en el sector El Guásimo, zona VI de José Félix Ribas, a comprar un helado en la bodega y no regresó. Su hermana de 15 años pensó que se había encontrado con su padre, que iba a visitarla cada tres meses. A las 4:00 pm lo llamaron, él dijo que no estaba con la pequeña y sus allegados salieron a buscarla. Recorrieron hospitales y comisarías en búsqueda de la niña, pero no había registros de su ingreso. Durante la semana pegaron carteles con su foto.

No fue sino hasta el viernes, a las 2:00 pm, cuando los empleados de la empresa recolectora de basura avistaron el cuerpo cuando removían unas bolsas en la zona V de José Félix Ribas. La noticia del hallazgo corrió como pólvora entre los vecinos. Una de las residentes, comadre de Castro, reconoció el cadáver y le avisó. “Ella no llegó a la bodega, en el trayecto la secuestraron, la asesinaron y la dejaron abandonada en otra zona. Nos preguntamos quién pudo haber hecho esta atrocidad porque nosotros no tenemos enemigos en la zona. Quién puede ensañarse de esa forma contra esa criatura. No nos explicamos cómo pasó esto”, dijo el padrastro.

La niña cursaba quinto grado en el plantel Santiago Mariño, que está ubicado en la comunidad Julián Blanco, en la parte alta de José Félix Ribas. Vivía con su padrastro, su madre y otros 7 hermanos. Su papá la visitaba cada tres meses. Viajaba desde Maracay para compartir con ella. “Era una muchachita dulce, buena estudiante, traviesa como cualquier pequeña de su edad. Esto no tiene nombre, vivimos en un país de bestias”, expresó Castro.