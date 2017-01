El presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó sus condolencias a Portugal por el fallecimiento del expresidente de esa nación, Mário Soares, a sus 92 años de edad.

"La República Bolivariana de Venezuela reitera su pesar y sentimientos de fraternidad al Gobierno de la República Portuguesa, en el firme deseo de que el legado socialista del expresidente Mario Soares y su lucha por un mundo más justo y más humano se mantenga vigente", reza parte de un comunicado difundido la noche de este sábado por la Cancillería de Venezuela.

Mário Soares nació el 7 de diciembre de 1.924. Fue presidente de Portugal entre 1986 y 1996, y es considerado como una de las figuras políticas portuguesas más importantes de los últimos años por su decisiva participación en la transición a la democracia cuando la Revolución de los Claveles puso fin a la dictadura portuguesa (1926-1974).

