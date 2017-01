Hoy - 09:00 am

No importa la cantidad de datos que ofrece su contrato de telefonía móvil, es inevitable que si usa mucho su smartphone fuera de casa, lejos de conexiones WiFi, tarde o temprano agote su plan de datos.



Videos y música por streaming, mensajería instantánea, redes sociales y videojuegos son las apps que más consumo de datos hacen. En algunos casos es obvio, pues videos y canciones ocupan más megabytes que un simple mensaje de texto. Por otro lado, hay juegos que se conectan constantemente a la red y no funcionan offline.



Si acostumbra descargar apps con mucha asiduidad y desentenderse del uso que hacen de sus datos, es posible que cada mes le cueste no sobrepasar su plan de datos móvil. ¿La solución? Tomarse unos pocos minutos una vez al mes con los siguientes consejos de América Economía.



Controle el consumo de datos en Android



Android cuenta con opciones de configuración que le ayudarán a gestionar mejor el consumo de datos de su smartphone o tablet. Con unos pocos retoques logrará que su plan de datos no se agote los primeros días.



Por un lado, a partir de Android 7.0 hay un modo de ahorro de datos móviles que encontrará en Ajustes rápidos > Economizador de Datos. El dispositivo se limitará a acceder a internet vía WiFi, y en caso de no haber un punto de acceso, bloqueará las conexiones de cualquier app.



Si necesita que alguna en particular acceda constantemente a la red, puedes ir a Ajustes > Uso de datos > Economizador de Datos > Acceso a datos no restringidos y podrá indicar qué aplicaciones se saltarán el ahorro de datos.



Un modo menos drástico y más selectivo para controlar el consumo de datos en su Android consiste en recibir un aviso cuando sobrepase cierto límite. Desde Ajustes > Uso de datos > Uso de datos móviles > Ajustes > Advertencia de datos podrás configurar una cantidad límite en megabytes o gigabytes.



También puede limitar el consumo de datos a las apps que esté usando y dejar de lado las aplicaciones en segundo plano, que suelen consumir más datos y sin darse cuenta. Desde Ajustes > Uso de datos > Uso de datos móviles verá el consumo de cada app y así decidir qué hacer con cada una de ellas desde Conexiones automáticas, dentro del menú de cada aplicación.



Controle el consumo de datos en iPhone y iPad



En el caso de iOS, el sistema operativo de iPhone y iPad, puede desactivar directamente los datos móviles como medida drástica desde Ajustes > Datos móviles > Datos móviles (desactivar), si bien cuando accede a WiFi no utiliza datos móviles.



Como ocurre con Android, puede decidir qué uso hace cada app de la conexión 3G/4G. Desde el mismo menú de antes, Ajustes > Datos móviles, desliza hacia abajo hasta Usar datos móviles para.



Verá la lista de apps instaladas que acceden a internet. Desmarcándolas sólo accederán a la red vía WiFi. Para ayudarte, debajo de la app aparecerá la cantidad de datos móviles que ha usado.



Apps para controlar el consumo de datos



Si bien Android y iOS le ayudan a manejar sus apps para que no se excedan en el consumo de datos móviles, es posible que quiera una herramienta especializada que le avise si se excede y que permita configurar al detalle el uso de internet móvil.



La primera recomendación es My Data Manager (Android, iOS), que le permite ver qué uso hace cada una de sus apps en tiempo real y con un historial de consumos anteriores y configurar alarmas en caso que sobrepase cierto límite. También podrá gestionar la cantidad de llamadas y mensajes así como planes de datos compartidos.



Para usuarios de Android, una app relativamente popular y veterana es 3G Watchdog, que muestra información muy completa tanto de WiFi como de sus conexiones 4G, 3G, Edge o GPRS en global y por aplicación. Además, integra un widget para la pantalla de inicio y cuenta con avisos y bloqueos al sobrepasar límites.



Finalmente, para usuarios de iOS (iPhone, iPad) está disponible smartapp, otra buena opción para saber qué consumo de datos hace su teléfono o tablet, tanto en WiFi como en 3G/4G a diario y semanalmente y configurar avisos.