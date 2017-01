Hoy - 09:20 pm

Marjorie de Sousa reconoció que los cambios hormonales debido al embarazo la han convertido en una mujer “complicada”.

“Honestamente a los hombres: señores tienen que tener un manual para entendernos porque si somos bien complicadas. Y sobre todo cuando no sabemos qué nos pasa”, confesó De Sousa, quien engalana con su pancita la portada de febrero de People en Español.

La actriz venezolana tiene muchos planes para su pequeño Matías, incluidos cuál será su primer libro, su primer viaje, etc. También tiene claro cómo le gustaría que fuese su hijo, sobre todo físicamente.

“¡El cuerpo del papá, por favor! Que yo no sé cómo hace. Come, come, come, nunca engorda, está perfecto”, aseguró.

Por otro lado, tanto Julián Gil como Marjorie tienen claro que su hijo debe estar educado en la fe cristiana. Para Gil es muy importante que Matías conozca a Jesús desde muy chiquito.