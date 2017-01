Hoy - 06:00 pm

Hace tiempo Kim Kardashians confesó que padecía de psoriasis. Se trata de una enfermedad inflamatoria de la piel, que ocasionalmente también afecta a las articulaciones, y que provoca enrojecimiento, descamación, dolor e hinchazón.

La estrella de “Keeping up with the Kardashians” volvió a hacer referencia al tema, dado que ahora llegó a su rostro. “Esperen, ¿por qué me está saliendo ahora soriasis en la cara?”, publicó en Twitter. El mensaje estaba acompañado de un emoji llorando.

Según medios internacionales, ha sido el estrés generado tras el atraco de París el que ha tenido consecuencias en el rostro de la estrella televisiva.