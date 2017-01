Hoy - 11:51 am

Si el año 2016 fue difícil para los comerciantes de Maturín, el 2017 no pinta diferente, por lo menos en sus primeros días.

Para el sector comercio el nuevo año, esta signado por la incertidumbre. Los propietarios de locales aseguran que “los inventaros están prácticamente en cero”.

El presidente de Fedecámaras capítulo Monagas, José Zerpa, recuerda que a finales del 2016, la disponibilidad de productos en los anaqueles de los comercios era sumamente baja y muchos gerentes de establecimientos ya no tenían inventarios.

“Ya prácticamente no podemos trabajar con inventarios, porque no disponemos de mucho. Cuando se vende algo no se repone rápidamente como se acostumbraba hacer antes. En depósito no hay prácticamente nada”, indicó Zerpa.

En las calles de Maturín, durante los primeros días de enero, los locales que abrieron sus santamarías son los dedicados mayormente a la venta de ropa.

Comercios de autopartes, caucheras, línea blanca y alimentos tardaron un poco más en abrir. El representante de Fedecámaras explica que este tipo de comercios son los más golpeados por la crisis, debido a que la totalidad de los productos que ofrecen son importados y deben ser adquiridos en dólares.

El cierre de las fronteras, sobre todo con Brasil, afectó considerablemente a los comerciantes. Muchos, como salida a la crisis, surtían sus anaqueles con productos traídos de este país; a la problemática se sumaron las dificultades que trajo consigo el retiro del billete de 100 bolívares.

“No sólo cierran la frontera, sino que comienzan a presentarse problemas con el efectivo y los puntos de venta. Toda esa situación golpeó muy fuerte a los comerciantes”, indicó Zerpa.

Aunque Fedecámaras no maneja un número exacto de comercios que a raíz de la crisis cerraron en el 2016, calcula que en el caso del sector asiático, al menos, 250 o 300 locales bajaron su santamaría.

Nóminas al mínimo

El economista Miguel Véliz no vislumbra un camino fácil para el sector comercio en este 2017. Cierres de locales, reducción de nómina al mínimo y desabastecimiento es la mesa servida producto de una inflación que cerró en 800 por ciento en el 2016, de acuerdo a cifras no oficiales, pues sobre el tema el Gobierno guarda silencio.

“Muchos comercios ajustarán sus nóminas al mínimo, eso quiere decir que un gran número de trabajadores se quedarán sin sus puestos de trabajo, porque el patrono no tendrá como sostener los gastos que acarrea un personal”, auguró Veliz.

A juicio del especialista el Ejecutivo nacional no termina de dar con una política que saque a Venezuela de la crisis económica que se agudizó en el año 2016.

Ante la posibilidad de que durante estos primeros meses del año se anuncie un nuevo incremento salarial, recordó que en el pasado esto no ha aportado soluciones.

“Estamos como en un círculo cerrado, como un perro cuando se persigue la cola. El Gobierno no termina de cambiar la visión errada que sumerge al país en el caos y en lugar de solucionar termina empeorando la situación, siendo el bolsillo de los pobres el más golpeado”, indica.