El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, cuestionó la gestión del presidente Nicolás Maduro e indicó que éste "no puede pretender estar por encima de lo que establece la constitución", al referirse a supuestas violaciones a los derechos fundamentales del venezolano.

"No se puede pretender estar por encima de la constitución y mentirle al pueblo, el Gobierno debería ser más humilde con el país", así lo afirmó durante el programa Con Todo y Penzini de Globovisión.

Asimismo, Borges indicó que el próximo 13 de enero no se tiene pautada "ninguna reunión" de diálogo con el Gobierno, como se había indicado previamente al país.

Por otra parte, el nuevo presidente del parlamento nacional explicó que dentro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) debe haber una reestructuración que "permita organizarse para darle explicaciones detalladas al país" y en base a ello ganar la credibilidad y la confianza de ciudadanos.

"Hay que emprender una lucha que trasciende, no solamente a los partidos de la mesa, si no a movimientos sociales y estudiantiles. No podemos perder el país, hemos ido creciendo, debemos saber que vienen momentos muy duros y hay que dar la lucha para vencer y cambiar la realidad".