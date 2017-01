Hoy - 01:30 pm

El motivo de la derrota del Partido Demócrata en las últimas elecciones presidenciales de EE.UU. fue que la candidatura presentada, la de Hillary Clinton, no era la más fuerte, opina el fundador del portal de filtraciones WikiLeaks, Julian Assange.

"La causa real, en mi opinión, de la derrota es que no presentaron al candidato más fuerte... No lo presentaron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque el Comité Nacional Demócrata... ya no representaba los intereses reales del Partido Demócrata", dijo Assange en una entrevista a FoxNews.

Assange también ha recomendado a los miembros del Partido Demócrata estudiar la información revelada por las filtraciones de WikiLeaks, "aprender de ella" e iniciar las reformas necesarias.