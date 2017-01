El diputado a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, informó que se integrará a la Comisión de Política Interior del parlamento, esto tras presidir durante el año 2016 el Poder Legislativo.

Asimismo, expresó su confianza en la gestión de la nueva junta directiva de la AN, encabezada por el diputado Julio Borges.