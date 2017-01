Hoy - 09:00 pm

En víspera de Reyes, 20.000 comercios en Ciudad de México han cerrado por miedo a la ola de saqueos generada desde el alza de gasolinas, con pérdidas de 52 millones de pesos (2,3 millones de dólares), informó hoy el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (CANACO), Humberto Lozano.

Lozano lamentó en rueda de prensa que los rumores difundidos a través de redes sociales provocaron pérdidas económicas de 52 millones de pesos por las ventas no producidas y reiteró que “(los comercios) no tenían que haber cerrado porque no había un caso real de riesgo”.

El cierre de los comercios coincidió con la víspera del día de Reyes, que está considerado uno de los días de mayores ventas en los comercios de la capital mexicana.

El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Hiram Almeida Estrada, apuntó que ayer se registraron 33 saqueos y robos en almacenes y tiendas comerciales ubicadas en las delegaciones Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Miguel Hidalgo.

Fruto de estos actos vandálicos se detuvo a 76 personas, algunas de ellas con antecedentes penales, y se detectaron 205 cuentas de redes sociales y 1.500 publicaciones con vídeos, fotografías e información falsa respecto a los disturbios de ayer, precisó el periódico Excelsior.

“Aquí ya no había sentido de una manifestación de ideas, lo que tuvimos en muchos casos fue grupos de personas que bajo el pretexto de esta situación, entraron a comercios a realizar robos mediante el uso de la fuerza, cuando tuvimos conocimiento de estos eventos nos permitió reaccionar para inhibir estas situaciones”, afirmó Almeida.