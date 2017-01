Hoy - 02:50 pm

“Esta directiva que pretende juramentarse, esta directiva se juramenta en una situación de desacato, por lo tanto es ilegal e inconstitucional. Nosotros, desde la Bancada de la Patria, nos negamos a la propuesta que está presentando la mesa de la unidad (…) “, sentenció el jefe del Bloque de la Patria, el diputado Héctor Rodríguez.

Desde el salón de sesiones del Parlamento, durante la instalación del nuevo periodo de sesiones, Rodríguez señaló que durante todo el año 2016 la Asamblea Nacional (AN) irrespetó al pueblo venezolano. “Tuvimos una Asamblea negativa para el pueblo”, sentenció.

“Una Asamblea que arrancó fuera de contexto, donde la principal promesa fue salir del Gobierno del presidente Nicolás Maduro; bueno, compañeros, diputado Henry Ramos Allup, ha pasado un año y aquí sigue el Gobierno bolivariano, sigue el presidente Nicolás Maduro y tenemos un nuevo vicepresidente, Tareck El Aissami”, agregó Rodríguez durante su derecho de palabra.

Llamó a la oposición a acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a cumplir con los acuerdos firmados en la mesa de diálogo.