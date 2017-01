Hoy - 12:25 pm

El Concejo Municipal de Maturín ratificó este jueves 5 de enero a Wilfredo Ordaz como alcalde de la ciudad, para culminar el periodo 2013-2017.



La información fue divulgada a través de las redes sociales del ayuntamiento (@MatBolivariana) a las 10:00 de la mañana.



Como dicta la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Loppm), cada cinco de enero debe instalarse el primer ciclo de sesiones del Concejo y elegirse al presidente o presidenta de su seno. En la misma cuenta twitter, una hora más tarde, se hizo público que el cargo quedará en manos de la edil Iraida Gamardo. Y la vicepresidencia, en las de Vidal Saquea.





¿Y la oposición?



La instalación de la Cámara ocurrió a espaldas de la oposición. El concejal Luis Martínez, informó que la sesión debió darse a las 10:00 de la mañana. Sin embargo, la fracción oficialista sostuvo el encuentro antes de las 9:00.



"Es ilegal comunicar tales decisiones a través de las redes sociales. Nosotros no fuimos testigos, por lo que no tenemos conocimiento legal de estas ratificaciones", aclaró.



El concejal mencionó que esperarán las 48 horas que dicta la ley por la convocatoria para la instalación oficial de la Cámara antes de definir acciones.



En relación a la declaración de ausencia absoluta del alcalde Warner Jiménez, señaló que primero debe instalarse la plenaria para concretar este paso.



Martínez enfatizó que los concejales den PSUV, al ratificar a Ordaz, violan de nuevo el articulo 87 de la Loppm, porque al declararse la ausencia absoluta es un concejal quien debe completar el periodo ejecutivo.



"En este caso, no puede ser Wilfredo Ordaz, porque al asumir la alcaldía el 30 de septiembre, perdió su investidura como concejal", explicó.