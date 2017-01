Hoy - 10:28 am

Benito García Torres había advertido a lo dueños de La Resistencia, pequeño terreno donde colaboraba en las labores de siembra, sobre la presencia de personas ajenas a la propiedad que querían apropiarse de las cosechas.



El miércoles 4 de enero, junto al dueño del terreno, sembró palos de yuca y preparó una parcela para cultivar arroz que era la tarea pendiente para este jueves cinco de enero.



Torres García después de trabajar todo el día subió al galpón donde vivía en Cachipo, municipio Punceres al noreste de Monagas, y regresó a La Resistencia, ubicada en el sector Cantarrana, a las 7:00 pm para pernoctar en la zona.



En la afueras de la vivienda donde reside el propietario y su familia, Benito conversó con quien durante lo últimos tres años laboró, el señor Ángel Siso.



La preocupación del agricultor giraba sobre el hecho de que pudieran robarle el fruto de su trabajo, en especial una cosecha de maíz que ya comenzaba a despuntar entre lo diferentes rubros cosechados en La Resistencia.



A las 10:00 de la noche Siso decidió ir a dormir no sin antes dejar una silla de extensión y una cobija para que Benito montara su guardia, pero también descansara.



A las 5:00 de la mañana el dueño se despertó, preparó café y media hora después salió para hablar con Benito. Lo llamó en repetidas oportunidades pero al no responderle, a las 6:00 comenzó a buscarlo por el terreno.



Siso, entre lágrimas, dijo que lo encontró tendido entre las matas de yuca, con sangre en la boca y el rigor mortis.



Contó que en la noche escuchó unas detonaciones pero como cerca había una fiesta no le prestó mayor atención. Al llegar la comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas levantaron el cadáver de Torres García, que tenía un disparo en la zona derecha del pecho y una herida en la boca.