El tiempo es juventud y belleza, nadie, absolutamente nadie quiere perderlo sin darse cuenta, ni desaprovecharlo en tonterías. Y lo peor de todo es que éste afecta más a mujeres. Porque mientras los hombres maduritos se ven mejor, las mujeres se sienten más hermosas antes de los 30 años. Y aunque no podamos retrasar lo inevitable, al menos sí podemos aconsejarte para no verte tan afectada por tu edad.

ALIMENTOS ANTIOXIDANTES

Las dietas nutritivas son esenciales para el cuerpo humano. Para retrasar el efecto de los años a tu piel, es importante que tengas una dieta rica en antioxidantes con verduras como brócoli, espinacas, zanahoria y frutas como toronjas y moras. De igual manera deberías consumir una buena cantidad de alimentos ricos en color, ya que usualmente contienen más vitaminas y minerales que otros.

Dormir bien

Todas conocemos los efectos dañinos de no dormir bien. Pero si no lo sabías (o no lo creías), ocho horas de sueño son necesarias para lucir joven y estar saludable. Y no sólo son necesarias, sino que también es importante mantener un patrón de sueño estable, es decir, dormir y despertar a la misma hora todos los días.

REDUCIR ESTRÉS

El estrés te hará envejecer rápidamente. Aunque no lo creas, el cerebro es el componente más sensible del envejecimiento, si no lo proteges, tu juventud, belleza y hasta tu salud saldrán perjudicadas radicalmente. Sin mencionar que el estrés y la irritabilidad provocan un sinfín de arrugas.

PROTEGER OJOS Y PIEL

Tu piel revelará tu edad rápidamente. Por lo tanto, es importante que la cuides y utilices protector solar todos los días, sin importar si está soleado o nublado el clima. Si puedes, hasta podrías cargar con una sombrilla para protegerte del sol, pero entendemos que te importé más el qué dirán que tus arrugas.

EJERCICIO DIARIO

El ejercicio te ayudará a mantener la circulación de la sangre, músculo, hueso y proteger tu piel del envejecimiento. Pero más importante, te ayudará a controlar tu peso y mejorar tu autoestima.

MAQUILLAJE

No hay nada mejor que una piel natural y hermosa. Si conoces los cuidados correctos de tu piel, te será más sencillo entender el proceso. Obviamente debes dejar descansar tu piel cada 2 o 3 días de maquillaje, así como desmaquillarte todas las noches cada vez que utilices maquillaje, aunque sea el más simple y natural de tu cosmetiquera.