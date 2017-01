Hoy - 05:33 pm

La Internet es un espacio muy amplio el cual permite estar conectados y realizar múltiples actividades, sin embargo, se puede sufrir de cierta vulnerabilidad a través de él

Tener un sistema totalmente seguro es prácticamente imposible, pero hay ciertas cosas que puedes hacer para evitar cosas a las que se está expuesto al navegar por Internet, como virus, problemas de usurpación de identidad, hackers, pérdidas financieras, problemas de abuso de los datos personales o el acceso a contenido inapropiado y ser un usuario seguro.

– Evita hacer clic en enlaces o documentos adjuntos de sitios desconocidos, también debes cuidarte de correos de extraños y de dar información personal o datos bancarios.

– Con frecuencia se hacen compras por Internet, asegúrate de estar haciendo un pago seguro. Conoce acerca del proceso de compra, fíjate en puntuaciones de otros usuarios, busca información sobre la empresa o persona. Hay modalidades que permiten pagos protegidos, no des más datos de los necesario y preferiblemente utiliza tarjetas prepago.

– Las contraseñas con muy importantes, combina números, letras y símbolos no alfanuméricos, usa una clave para cada cosa y por su puesto no la compartas. Puede sonar repetitivo pero no uses datos como nombres de mascotas o fechas de cumpleaños, estos son fáciles de descifrar.

– Aunque las empresas suelen tomar medidas de seguridad, tú debes cuidar los datos legales, organizativos que manejas. Es recomendable no hacer actividades personales en la computadora de la oficina. Y si compartes ordenador, discute algunas reglas o acuerdos con tus compañeros para evitar inconvenientes.

– Realiza copias de seguridad de los archivos para evitar perderlos si eres víctima de un malware o software malintencionado. Si tu equipo resulta infectado, reinícialo de modo seguro, ejecuta el antivirus y desconéctate de la red para evitar contagiar a otros equipos.

– Ten precauciones tanto con el teléfono móvil como en las tabletas, estas deben ser cosas personales. Descarga solo aplicaciones oficiales. Activa las funciones de Wifi, GPS, Bluetooth u otras solo cuando las uses.

– Prácticamente todo mundo usa las redes sociales, aunque de flojera es bueno leer condiciones de privacidad. Si tienes Facebook, Twitter, Snapchat o Instagram, recuerda que al crearte estas cuentas aceptas una una serie de cláusula. Como usuario debes configurar la privacidad de tu cuenta, no aceptar solicitudes de extraños y cambiar tu contraseña cada cierto tiempo.

– Ten un antivirus actualizado.

– Cuando te conectes a Wifi hazlo solo por sitios seguros. Ten mayor precaución cuando ingreses a una red pública, pues no todas son seguras.

– Ten cuidado con lo que publicas, una vez se publicas una información (ya sea un comentario, nota, mail o chat, imagen o video) se puede perder el control sobre ellos.