Hoy - 10:00 pm

Morrisey posiblemente sea la celebridad más famosa que el mundo conozca como “Asexual”. Y es que si no conoces el término, seguramente no te interesaría. Pero una persona asexual es quien no experimenta deseo sexual en lo absoluto.

Podrán sentir atracción, pero no tienen ningún deseo de tener relaciones sexuales. Al contrario del celibato, el cual es una decisión, ser asexual es una orientación, así como ser homosexual o pansexual.

La gente asexual sí puede tener conexiones íntimas con la gente y constantemente tiene relaciones románticas con otras (oye… ¡son personas!), pero simplemente no necesitan intercambiar fluidos sexuales.

Cuando eres asexual, querrás tener una pareja y tener intimidad romántica y emocional… pero no más. Usualmente se juntan con otras personas asexuales, y se identifican principalmente como lesbianas, gays, bisexuales o heterosexuales. Y tú creyendo que la vida era complicada…

Por ejemplo, si previamente has experimentado deseo sexual, y de repente nada, podría ser señal de una condición médica. No necesariamente tienes que ser asexual por algo así. Y no, ver una chick flick con tu novia que te quita el libido tampoco te hace asexual.

Y aunque los asexuales no tengan deseo sexual, eso no quiere decir que no tengan sentimientos románticos. De hecho, existe una lista de orientaciones románticas de las cuales pueden identificarse los asexuales.

A-romántico: Falta de atracción romántica hacia alguien

Bi-romántico: Sentimientos románticos hacia hombres y mujeres

Hetero-romántico: Sentimientos románticos hacia el género opuesto

Homo-romántico: Sentimientos románticos hacia el mismo género

Pan-romántico: Sentimientos románticos hacia cualquier persona sin importar su orientación sexual o género.

Otro claro ejemplo del asexualismo es Sheldon Cooper, quien, a pesar de tener relaciones sexuales más adelante en la serie de “The Big Bang Theory”, por muchos años no mostró interés en el placer sexual en lo absoluto.