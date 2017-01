04/01/2017 - 10:37 pm

Una niña de 12 años embarazada de nueve semanas permanece hospitalizada en el norte de Argentina tras haber sido, según denuncian sus padres, embriagada y violada por varios hombres, informaron a Efe fuentes médicas.

La joven, cuyo nombre no se ha dado a conocer, está ingresada desde el lunes en el Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de Las Mercedes de la localidad de San Miguel de Tucumán, con golpes y asustada, aunque su embarazo no corre riesgos, según detallaron a Efe fuentes del centro médico.

Los padres de la menor señalan como culpables de la agresión a cuatro hombres, uno de ellos residente en la misma vecindad y supuesto padre del bebé que espera la víctima.

Inicialmente, “la madre la trae por motivos de que a la niña un vecino la había llevado a su casa, le había dado alcohol y le pegó”, explicó a Efe Daniel Amado, subdirector médico del Instituto.

Paralelamente, los padres interpusieron ante la policía una demanda para denunciar que se abusó de la niña y, actualmente, expertos psicólogos, policía y fiscalía analizan los hechos y el estado de la menor antes de ponerle una carátula a la causa.

Según Amado, pese a que las lesiones físicas no revisten gravedad, la niña permanecerá ingresada a la espera de estas pericias, que deberán determinar también si su entorno familiar es seguro para ella.

De acuerdo a la versión de los padres, la víctima había salido de su casa el domingo, en dirección a casa de una vecina, y los padres la encontraron horas después, cuando fueron a buscarla, en estado de embriaguez.

“A él lo conocemos pero a los otros tres no. Imagínese como será este tipo, que le ofreció 500 pesos (unos 31 dólares) a mi marido para que no hiciera la denuncia policial. Por supuesto que mi esposo no aceptó y radicó la denuncia”, dijo la madre de la víctima, según declaraciones difundidas por el diario La Gaceta de Tucumán.

Tras conocerse el caso, según la prensa local, un grupo de vecinos se presentó en el domicilio del acusado y prendió fuego a su casa, lo que ocasionó daños materiales.