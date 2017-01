Hoy - 08:00 am

Viajar no es una excusa para dejar de cuidar tu salud y tu figura. Compartimos estos consejos de Sascha Barboza, especialista en nutrición y fitness, para que mantengas tu peso controlado:

-Anticípate: Lleva en tu cartera o en tu maleta de mano algunas cosas que puedas ir comiendo en el viaje o cuando salgas a pasear, así evitarás pecar probando todas las golosinas que venden en las tiendas de los aeropuertos o en los centros comerciales, y que no son del todo saludables.



-Elige siempre opciones saludables: Cuando salgas a comer, lee muy bien el menú y trata de buscar siempre alguna proteína, ya sea carne, pescado o pollo, preferiblemente cocida al vapor o al grill. También, procura pedir una ensalada abundante (con el aderezo a un lado) y optar por vegetales al vapor como tu porción de carbohidratos. Si vas a pedir alguna entrada en un restaurante, ¡compártela!, igual con el postre, ¡no te comas todo eso tú solo!

-Mantente en movimiento: Trata de no descuidar el ejercicio. Cuando viajamos solo queremos descansar, acostarnos en la playa a tomar sol y no hacer nada, pero si quieres volver a tu casa en las mismas condiciones en las que te fuiste, lo mejor será que hagas ejercicio, aunque sea un poco de cardiovascular o alguna rutina de fuerza sencilla. Si estás en un hotel donde hay un gimnasio, pues mucho mejor, pero si no tienes esa posibilidad, trata de caminar, dar un pequeño paseo también te hará quemar calorías.