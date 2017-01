Hoy - 04:11 pm

Un grupo de trabajadores informales regresó con sus tarantines al Boulevard Arriojas este miércoles 4 de enero, pese al desalojo ordenado por la Alcaldía de Maturín y la presencia de casi diez funcionarios de Polimaturín y cinco Guardias del Pueblo.



“Nos instalamos a la fuerza”, comentó Trinidad Mago, artesana y vendedora de bisutería. Desde hace 17 años, trabaja en estos espacios para mantener a su familia. También debe invertir más de 7 mil bolívares en medicinas para la hipertensión, artrosis y el tratamiento por una fractura en su muñeca derecha.



“El Alcalde debe darnos la cara, somos madres y padres en una sociedad donde el kilo de arroz vale 5 mil bolívares”, exclamó.



El vocero del Sindicato Único de Trabajadores No Dependientes (Sutnd), Abel Peña, reiteró que no se moverán de sus lugares hasta que la Cámara Municipal emita una resolución donde se autorice el desalojo. “Y para ello, deben garantizarnos otros espacios. Culminar las áreas comerciales destinadas a la reorganización de la ciudad”, apuntó.



En el Boulevard Arriojas, hay 350 trabajadores no dependientes que esperan por su reubicación en el centro comercial de buhoneros, ubicado al frente de la Plaza Bolívar de Maturín.