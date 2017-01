Hoy - 12:30 pm

Este jueves 5 de enero de 2017 está previsto, según el artículo 219 de Constitución, que inicie el nuevo período de sesiones de la Asamblea Nacional y lo haga con la instalación de la nueva junta directiva. No obstante, la pugna generada el año pasado entre el Poder Legislativo y el Judicial ocasionó que este último declarara en desacato al Parlamento y, faltando un día, ponga en duda su instalación.

Voceros del Gobierno y diputados de la bancada del Psuv han insistido en que la AN está en desacato y no podrá renovarse. Sin embargo, el actual presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, ha afirmado que, por encima de cualquier amenaza, el 5 de enero se instalará una nueva junta directiva, y ha insistido en que, de no permitirlo, se estaría violando el artículo 194 de la Constitución.

El artículo 194 de la Carta Magna especifica que la directiva de la AN, conformada por la Presidencia, las dos Vicepresidencias y la Secretaría, será escogida por un período de un año.

El diputado Earle Herrera, del oficialismo, advirtió en diciembre que la nueva junta directiva no podría renovarse y el abogado constitucionalista, César Tillero, ratificó el argumento del chavismo de que, mientras la AN no desincorpore formalmente a los tres diputado de Amazonas, impugnados por el Psuv, todo acto que realice seguirá siendo nulo.

En octubre de 2016, acatando los acuerdos logrados en el proceso de diálogo, los tres parlamentarios opositores solicitaron su desincorporación de la AN. El chavismo mantiene, en cambio, que el Parlamento debe votar la decisión en su seno y que, hasta que eso no suceda, no se han separado formalmente del cargo.

En tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de su secretario general, Luis Almagro, instó al Gobierno a que permitiese y reconociera la nueva junta directiva de la AN. Según lo acordado en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática, este segundo año corresponde la presidencia de la AN a Julio Borges por Primero Justicia, quedando las vicepresidencias en manos de Voluntad Popular y Acción Democrática.