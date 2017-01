Hoy - 04:15 pm

En el año 2014, el primero de la gestión de Warner Jiménez, se comenzó el reordenamiento del centro de Maturín con el apoyo del jefe de la ZODI para ese entonces, el general Jesús María Mantilla.

Con el respaldo militar se despejó el corredor vial conformado por las avenidas Bolívar y Bicentenario, además de las principales plazas del casco central y los alrededores de la Alcaldía de Maturín entre las calles Azcúe y la avenida Bolívar.

Ese plan de reordenamiento comenzó a planificarse desde mediados de 2014 y en el mes de agosto arrancó con el despeje de 200 vendedores de la plaza El Balancín, donde hoy prolifera de nuevo el comercio informal.

La Alcaldía rehabilitó varios mini centros comerciales para ubicar a estos trabajadores, entre ellos dos en la avenida Juncal, donde se colocaron vendedores de CD’s frente a la plaza Ayacucho, y el otro al lado de los Tribunales para expendedores de ropa y la llamada mercancía seca, así como los dos en la calle Chimborazo.

En enero de 2015 se logró recuperar la calle Chimborazo que estuvo poblada de informales por más de 10 años; estos 167 trabajadores fueron reubicados en los terrenos del Hotel Colonial, después de largas conversaciones con los delegados. En este terreno se colocó el techado y se entregaron los títulos de propiedad a los vendedores para que comenzaran a construir sus locales.

El 16 de febrero de ese año Jiménez, mediante el decreto 003/2015, crea la Comisión de Ordenamiento de la Ciudad, que se encargó del diálogo con los informales para continuar los trabajos de reubicación.

Entre los planes y ejecución de obras estuvieron los mercaditos de la avenida Bicentenario y la calle Casualidad que se emplearía, el primero para los vendedores de comida de las calles Sucre y Girardot, conocidas como las calles hambre 1 y 2, así como el resto de los ambulantes de comida dispersados en la calle Monagas. Mientras que el segundo sería para los artesanos que se sacaron de la Chimborazo a la calle Monagas.

Trabajo se cumplió

Uno de los integrantes de esta comisión, Alfredo Marcano, contó a La Verdad de Monagas que también ofrecieron condiciones dignas a los vendedores del mercadito del sur frente al Parque Andrés Eloy Blanco y se retiraron trailers y kioscos que obstruían la vía pública en zonas como Juanico y Tipuro.

“En la avenida Bicentenario se iban a ubicar unos 136 vendedores de comida ambulante, pero después de que intervinieron Polimaturín en enero de 2015 y la ZODI dejó de prestar el apoyo, no fue posible continuar con estos trabajos al ritmo que iniciamos en el año 2014”, señaló.

Marcano resaltó que en la Zona Industrial se comenzó el censo con los expendedores de comida rápida y se esperaba la remoción de los kioscos que ya no estaban operativos, alrededor de 30 de ellos.

Un primer balance de esta comisión en agosto de 2015 arrojó que en un año se reubicaron a casi mil comerciantes no dependientes del casco central y quedaban al menos 700 por asignación de espacios.

Centro comercial inconcluso

Durante el desalojo de los informales del boulevard Arriojas este martes 3 de enero, los trabajadores reclamaron la culminación del centro comercial de la economía informal que se comenzó durante la gestión del exgobernador José Gregorio Briceño y el exalcalde José Maicavares.

El exdirector general de la Alcaldía de Maturín, Antonio Goncalves, explicó que en esa obra se invirtieron más de 500 millones de bolívares, recursos provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), que al llegar Warner Jiménez al ayuntamiento, se negó a aportar más dinero para la obra.

"Cuando quisimos solicitar más recursos no los negaron, allí iban a ir entre 300 y 350 trabajadores, pero siempre dijimos que esa no era la solución definitiva para la reubicación del comercio informal. En una primera oportunidad censamos a 1.300 informales y el número que allí se iba a destinar no pasaba del 30 %", dijo.

Marcano mencionó que los Bomberos hicieron una inspección técnica a la edificación, donde alertaron de la poca ventilación y la falta de salidas de emergencias, una de las razones que habría paralizado la obra que se continuó a medias durante el año 2013, pero que después se paralizó.