Hoy - 03:45 pm

La acumulación de basura desde el 25 de diciembre, colapsó la Planta de Transferencia de San Vicente.



La proliferación de malos olores, alimañas y escabiosis, afecta a 251 familias del sector El Estadio.



“Los niños están enfermando y por más que pedimos ayuda, no han solucionado el problema”, manifestó el ciudadano Víctor Martínez.



Este martes, inspeccionó el sitio el director de Aseo Urbano de la Alcaldía de Maturín, Luis Millán, quien explicó que no han podido retirar los desechos sólidos por el desmantelamiento del embudo en la zona de descarga.



“Malhechores han hurtado por piezas este equipo, al igual que los dispositivos de oficina. Es por ello que no hemos podido realizar el trabajo”, aclaró.





No obstante, informó que mañana desplegarán un operativo especial de recolección, limpieza y fumigación para remediar la situación.



Seguridad urgente



Millán señaló que requieren resguardo policial y militar en la Planta de Transferencia de San Vicente y en Potrerito, toda vez que han incrementado los asaltos durante la jornada nocturna.



“Muchos de nuestros trabajadores aflojaron el trabajo por las noches gracias a los constantes atracos. Esperamos que el Alcalde sea ratificado en su cargo para elevar una solicitud de resguardo policial en esta área y protección Militar en el vertedero de Potrerito”, especificó.