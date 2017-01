Hoy - 03:26 pm

En la mañana del martes 3 de enero, la Policía del Municipio Maturín prohibió a los comerciantes informales del boulevard Arriojas, en el casco central de Maturín, instalar sus tarantines.



El director de Polimaturín, primer teniente (GNB) Aquiles Salazar, informó que cumple instrucciones del alcalde Wilfredo Ordaz para el reordenamiento del centro y que con apoyo de la Guardia del Pueblo, se desplegarán en la zona para evitar que vuelvan a obstaculizar el libre tránsito.



Este desalojo propone la reubicación de 350 informales, pero no especifica en que espacios serán asignados. Abel Peña, vocero del Sindicato Único de Trabajadores No Dependientes, denunció que los oficiales no cuentan con una resolución de la Cámara Municipal para el desalojo y que desde hace 11 años esperan por la culminación del centro comercial de buhoneros, ubicado en las inmediaciones de la Plaza Bolívar.



“Hasta que no tengamos espacios dignos, no abandonaremos nuestros lugares. Tenemos familias que alimentar”, subrayó.



Arelys Ramos respaldó esta postura. “No queremos un bozal de arepas, queremos que culminen el elefante blanco. No por ser comerciantes informales somos brutos: aquí hay profesionales de la educación, abogados, personas con profesión que no consiguen empleo y sobreviven con sus tarantines. Merecemos que se respete nuestro trabajo”, arguyó.



Desde el año 2014 durante la gestión del alcalde Warner Jiménez se inició un proceso de reordenamiento que permitió despejar las avenidas Bolívar y Bicentenario, además de las principales plazas de la ciudad y la calle Chimborazo.



Sin embargo desde el pasado mes de octubre con el nombramiento de las nuevas autoridades municipales tanto plazas como avenidas volvieron a poblarse de trabajadores no dependientes.