Hoy - 05:40 pm

El gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, realiza un balance agridulce de su gestión: celebra avances en materia de seguridad, cuenta obras inconclusas y reconoce que no ha podido cumplir con el tema productivo, industrial y comercial.

“Bibliotecas públicas de Junín, Andrés Bello, ancianato de San Juan de Colón, el tramo San Félix-La Colorada de la autopista San Cristóbal- La Fría, terminar la ampliación de El Cucharo, hasta el distribuidor de El Corozo y la Escuela de niños especiales de Santa Ana del Táchira. Concluir el séptimo piso de pediatría del Hospital Central(…)”, los planes que tiene en mente para el Táchira son muchos, pero su disciplina partidista es mayor.

Vielma Mora aseguró en una entrevista a el diario La Nación que no va a la reelección para no crear conflictos en el Partido Socialista Unido de Venezuela: “Lo que diga el Psuv será. Es un tema de disciplina, respeto a los postulados del partido y para demostrar que no hay ambición, mi única ambición es que hagamos las cosas bien”.

“Yo no soy ambicioso -acentúa- ahora, si el partido decide o evalúa en los candidatos del Psuv quién tiene capacidad, conocimiento, manejo estratégico, militar, económico, financiero, diplomático, lo que el gobierno decida lo acataré. Pero, pretender reelegirme y crear una perturbación interna no lo haré, no nací para dividir absolutamente a nadie. Si alguien está en capacidad y así lo considera el partido, bienvenido sea, yo lo ayudaré para que sea el próximo gobernador o gobernadora del Táchira”, enfatizó el gobernador.

En este sentido, manifestó que hay “mucha gente buena” que podría relevarlo. “Creo que Zoraida es una mujer extraordinaria, Jonathan García, Ronald Blanco. Aquí hay mucha gente capaz y al nombrar a uno en particular correríamos el riesgo de dejar a alguien por fuera”, apuntó.

En torno a rumores de su ida a un ministerio en Caracas, Vielma Mora guardó silencio y sonrió antes de soltar su respuesta. “No sabemos, lo que ellos (los del Psuv) digan. Nunca tengo ese tipo de ambiciones, más bien hay que temer cada vez que a uno le dan una responsabilidad, evitar cometer injusticias, y entender que no es quítate tú para ponerme yo”.