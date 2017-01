Hoy - 04:30 pm

Los cines de Estados Unidos consiguieron la recaudación anual más alta de la historia al ingresar en total 11.400 millones de dólares a lo largo de 2016, informó la consultora Comscore.

La película animada “Finding Dory” lideró la clasificación de filmes más taquilleros en EE.UU., con una recaudación de 486,3 millones de dólares.

En segundo lugar se situó “Rogue One”, la más reciente entrega de la saga “Star Wars”, que obtuvo 408,2 millones de dólares pese a que se estrenó a mediados de diciembre.

Muy cerca se quedó “Captain America: Civil War”, la nueva cinta de los superhéroes de Marvel, que sumó 408,1 millones de dólares.

Completaron la clasificación de las diez películas más lucrativas en EE.UU. en 2016 “The Secret Life of Pets” (368,4 millones de dólares), “The Jungle Book” (364 millones), “Deadpool” (363,1 millones), “Zootopia” (341,3 millones), “Batman v Superman: Dawn Of Justice” (330,4 millones), “Suicide Squad” (325,1 millones) y “Star Wars: The Force Awakens” (284,7 millones):

De la lista de 2016 llama la atención el enorme poderío del estudio Disney, que copó los tres primeros lugares del ránking y que colocó a seis de sus cintas entre las diez más taquilleras del año.

Warner Bros. con “Batman V Superman: Dawn Of Justice” y “Suicide Squad”, Universal con “The Secret Life of Pets” y 20th Century Fox con “Deadpool” fueron las únicas compañías que plantaron cara a Disney.

