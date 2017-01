Hoy - 03:20 pm

El ministro para la defensa, Vladimir Padrino López, aseguró tener fe y esperanza de que en las próximas horas encontrarán la aeronave y a quienes estaban a bordo de la unidad militar.“En este preciso momento no podemos acceder vía aérea pero si vía fluvial”, aseguró a través de una entrevista telefónica ofrecida en Globovisión.

Padrino López recordó que la aeronave despegó el 30 de diciembre de 2016 a las 7:45 am desde Puerto Ayacucho hasta La Esmeralda, en Amazonas, lugar donde aterrizaría a las 9:36 am, pero el contacto con la tripulación se perdió a las 8:10 am.

La tripulación de la aeronave estaba conformada por el capitán Griseldo Fernández (piloto), capitán Otto Alvarado (copiloto), sargento primero Yerver Mujica (ingeniero de vuelo) y sargento primero Jhonatan Inojosa (mecánico). Además se encontraban a bordo cinco efectivos militares y cuatro ciudadanos.

“El día 29 estuve presente en la Esmeralda con el ánimos de aproximarme a la comunidad de San Simón del Cocuy, pero no pude por las condicione meteorológicas. Ese mismo helicóptero era el que me iba a trasladar hasta allá”, añadió.