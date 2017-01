Hoy - 07:20 pm

¿Le ha pasado alguna vez que estás por enviar una foto, pero por error elige el contacto o el grupo equivocado? Lo probable es que sí, a todos nos ha pasado. El problema es cuando se trata de una imagen comprometedora o personal, que no quiere que vea por equivocación su compañero de trabajo o alguien de su familia.



Por suerte todo en el mundo tiene una solución, y este problema no se escapa. América Economía realizó la siguiente lista con los tres pasos que debe seguir para cancelar el envío de fotos y videos en WhatsApp.



Lo primero que debe hacer, lo más rápido posible, es dejar el dispositivo sin conexión a internet. Obviamente, antes de que se complete el envío. Por suerte para usted, entre más pesado sea el archivo -o peor sea su conexión a internet- más tiempo tendrás a su favor para desconectarse.



En el caso que tengas un iPhone, solamente deberá desplegar el menú en la parte inferior de la pantalla, y elegir el ícono de modo avión. En tanto, si tiene un dispositivo Android, debe abrir la ventana de notificaciones y entrar a la opción de "datos móviles y wifi" para desactivarla.



Una vez que realice este paso debe comprobar que la imagen no se haya enviado. De ser así, podrá ver un signo rojo de exclamación a la derecha de la imagen. Mientras que, si tienes un dispositivo Android, verás que la foto o video en cuestión está difuminada y tiene una “x” sobre ella.



Finalmente, si logró desconectar su equipo y comprobar que la foto no alcanzó a enviarse, solamente deberá eliminar la imagen. Primero debe hacer clic en el signo de exclamación rojo, para luego elegir el icono de la papelera. En cambio, en el caso de Android, solamente con pulsar la imagen un tiempo extra podrá borrarla directamente.



No olvide volver a conectarse, y así poder seguir hablando por la app. Aunque ahora, ojalá, con un poco más de atención y cuidado.